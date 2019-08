Minacce ed estorsione a titolare azienda pubblicitaria: due arresti

CRONACA

Giovedì 01 Agosto 2019 - 14:16

Il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, a seguito di accurate indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica Salvatore Maria Curcio e dal Sostituto Marta Agostini, questa mattina, ha dato esecuzione a due ordinanze applicative di misure cautelari personali emesse dal Gip Emma Sonni nei confronti di: Franco Antonio Di Spena 46 anni e Antonio Pitagora 53 anni.

I due lametini sono ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione ,minacce , lesioni e danneggiamento ai danni del titolare di una azienda pubblicitaria nipote di uno dei due.

In particolare, il 19 luglio titolare dell’azienda aveva denunciato al Commissariato di aver subito un tentativo di estorsione, finalizzata all’acquisizione di alcuni cartelli pubblicitari installati sul territorio lametino.

Di Spena – secondo la denuncia – ha minacciato più volte l’uomo dicendogli di non avvicinarsi più ai cartelli altrimenti gli avrebbe sparato e lo avrebbe lasciato morire per terra . Nella stessa occasione lo afferrava per il collo sbattendolo con la schiena sul portellone posteriore della sua auto urlandogli “ ti ammazzo” e provocandogli lesioni e un trauma contusivo. Gli indagati, in altre circostanze, danneggiavano alcuni cartelloni pubblicitari di proprietà dell’azienda.

Immediatamente venivano avviate da parte dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Lamezia una serie di attività investigative che permettevano di acclarare responsabilità in capo ai due soggetti sopra indicati.

Al termine delle formalità di rito i due arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.