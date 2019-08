ARTE E CULTURA

Da Provincia 250mila euro per ampliamento Museo archeologico Catanzaro

Giovedì 01 Agosto 2019 - 16:23

“Con l’assestamento di bilancio approvato ieri dal Consiglio provinciale di Catanzaro è stato varato lo stanziamento di circa 250mila euro destinati all’ampliamento e alla ristrutturazione del Museo archeologico provinciale in villa Margherita”. Lo sostiene l’assessore alla cultura Ivan Cardamone.

“Si concretizza così – prosegue - una proposta partita dall’assessorato alla cultura del Comune di Catanzaro, recepita dal presidente Sergio Abramo e condivisa dal centrodestra che ringrazio, per il fine di realizzare all’interno del March una nuova sezione dedicata ai reperti archeologici rinvenuti negli ultimi anni a Germaneto, nel corso degli scavi della Cittadella regionale, al Sansinato e nell’area del San Giovanni. Preziose testimonianze storiche che sono custodite all’interno di depositi presso il Polo museale a Scolacium e che attendono di poter rivedere la luce ed essere riscoperte dal pubblico.

L’obiettivo condiviso in sinergia con la 4Culture, e che ha ottenuto il sostegno finanziario della Provincia, è quello di valorizzare tale patrimonio grazie anche alla positiva interlocuzione avviata con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio. Sono stati già individuati dei possibili spazi adeguati in cui i reperti possano trovare sistemazione, in maniera coerente e unitaria con il percorso espositivo già esistente, sulla scorta di un preciso progetto scientifico già predisposto. Questa iniziativa, frutto di una virtuosa collaborazione tra Comune e Provincia, consentirà, dunque, di arricchire la collezione del Museo e rendere maggiormente funzionale e attrattiva l’offerta culturale del Capoluogo”.