CRONACA

La ruota panoramica per Catanzaro stasera sarà in città (VIDEO)

Giovedì 01 Agosto 2019 - 17:21

La ruota panoramica è in viaggio. Arriva stasera e sarà collocata nell'area Teti. Il tutto a costo zero per l'amministrazione comunale. Quella del vicesindaco e assessore alla Cultura, Ivan Cardamone, sui social non era, quindi, una provocazione. Ma una promessa mantenuta in tempi record.

32 metri di altezza, cinque mezzi per trasportarla e un sogno divenuto realtà. Pochi giorni ancora e la ruota panoramica sarà fruibile.

Ammirare la città e volgere lo sguardo verso il mare sarà, sicuramente, uno spettacolo suggestivo.

Alessia Burdino