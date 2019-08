Concorso Comune Girifalco, pubblicata determina ammissione

CRONACA

Per istruttore contabile full time 36 ore cat C da destinare all’Ufficio tributi. In tutto 93 gli ammessi

Venerdì 02 Agosto 2019 - 8:17

E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Girifalco la determina di ammissione dei concorrenti al concorso di istruttore contabile full time 36 ore cat C da destinare all’Ufficio tributi del Comune di Girifalco. Si tratta del terzo concorso indetto dall’amministrazione comunale negli ultimi due anni. Dopo l’ufficio tecnico e quello amministrativo ora tocca a quello dei tributi. Ma non è tutto. Come sottolineato dal vicesindaco e assessore al Personale, Maurizio Siniscalco, nella programmazione del personale per il 2020, l’Ente procederà al reclutamento di nuove risorse sia nel settore tributi che in tutte le altre aree.

“È nostra intenzione – ha sottolineato Siniscalco - garantire la perfetta autonomia gestionale delle quattro aree, consentendo l'inserimento nel mondo del lavoro di risorse fresche e giovani preparati in linea col programma presentato nel 2015”. Per quanto riguarda l’imminente concorso per l’ufficio tributi, il vicesindaco ha rimarcato “la volontà di sollecitare, da subito, la nomina della commissione poiché da qui a qualche mese l'ufficio tributi sarà fortemente indebolito a seguito di congedi e pre congedi”.

I candidati ammessi alla prova sono in tutto 93. Tre le domande non ritenute ammissibili per irregolarità o mancanza di requisiti.