CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 9:27

Da molto tempo - ci segnala un lettoire - su Viale dei Normanni, all'altezza del parcheggio multipiano, c'è una vera e propria discarica di ogni genere di materiale. Non ci sono parole per descrivere adeguatamente la situazione di degrado igienico sanitario oltre che di spettacolo orrendo che si offre a tutti coloro, catanzaresi e non che passano in zona anche per recarsi al Teatro Politeama.