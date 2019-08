Chiesa del Monte oggi sarà aperta sino a mezzanotte

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 10:39

"Se l'indulgenza plenaria si puo ottenere entro la mezzanotte di oggi che senso ha tenere la chiesa chiusa? Ecco perchè questa chiesa rimarrà aperta tutto il giorno fino a mezzanotte per chiunque voglia partecipare alla festa del perdono di Assisi sperando che i ladri non ci facciano pentire di questa scelta". Così padre Aldo ha comunicato ai fedeli che hanno partecipato alla messa della mattina intenzione di lasciare la chiesa francescana del Monte dei morti, aperta fino a mezzanotte per come la Porziuncola di Assisi.

G.z.