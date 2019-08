Nuoto, Tricolori giovanili: Oro di Caserta nei 200 stile libero

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 10:47

Nel suggestivo Stadio del Nuoto di Roma, sono iniziati i Campionati Italiani di Categoria. Sullo specchio d'acqua romano sfileranno i migliori Juniores, Cadetti e Seniores Italiani dal 1 al 4 agosto, mentre la categoria Ragazzi dal 5 al 7 agosto.

La prima giornata inizia con il botto. L’atleta catanzarese Giovanni Caserta della Calabria Swim Race conquista la medaglia d’oro nei 200 stile libero al termine di una finale intensa ed avvincente come non mai. Al primo posto dell’atleta giallorosso con il tempo 1’50.69 hanno fatto seguito, sul podio, l’argento Stefano Nicetto (Team Veneto) ed il bronzo Davide Marchello (Aurelia Nuoto). È la prima medaglia d’oro estiva per la Calabria.

Un risultato prestigioso ottenuto grazie alla caparbietà ed al talento di un atleta di altissimo livello, nonché al lavoro minuzioso del tecnico Celano che giornalmente con il suo staff prepara al meglio le attività agonistiche negli impianti di Pontepiccolo e Giovino.

L’Asd Calabria Swim Race entra nuovamente dalla porta principale nei grandi palcoscenici del nuoto che conta. Oggi pomeriggio è prevista anche la premiazione indetta dalla Federazione Italiana per la spedizione della Nazionale Juniores di Kazan che ha visto tra i protagonisti, ancora una volta Giovanni Caserta della Calabria Swim Race “Un altro risultato straordinario per Giovanni e per la nostra società - ha affermato il presidente Domenico Gallo - E’ la conferma che anche in Calabria si possono ottenere grandi risultati ed i riconoscimenti Nazionali che hanno visto protagonista il nostro Giovanni Caserta lo dimostrano. Il nostro campione possiede tutte le carte in regole per raggiugere con il tempo gli outsider nazionali. ”

Il programma prevede nella giornata di oggi in diretta streaming le finali dei 400 stile, mentre nella giornata di domani i 100 metri. L’atleta giallorosso è pronto per stupire ancora una volta.