Auto abbandonata in Vico II Maddalena, tutto tace

Sta lì chissà da quanti mesi. Certamente una segnalazione ufficiale della presenza di quell’automobile, diventata ricettacolo di rifiuti e di animali, è arrivata all’Ufficio Polizia Ambientale dei Vigili Urbani di Catanzaro e al Settore Igiene del Comune lo scorso 25 marzo. Stefano Veraldi (Fare per Catanzaro) aveva inviato una “Pec” comunicando che una “Citroen” grigio metallizzata senza targa risultava abbandonata nel vico II Maddalena, nel centro storico della città. Lo stesso Veraldi ha atteso quasi tre mesi prima di riscrivere nuovamente allo stesso indirizzo e al Settore Igiene del Comune di Catanzaro: il 4 giugno ha protocollato un nuovo sollecito ma niente.

Per nulla scoraggiato, ecco una nuova “Pec” sempre agli stessi destinatari. “Atteso le numerose violazioni di legge ascrivibili al proprietario dell’automezzo – si legge – l’azione di sgombero da noi più volte richiesta è immediatamente necessaria e non più rinviabile non solo per ripulire le strade, ma anche per evitare che possa diventare pericolo per la pubblica sicurezza essendo divenuta ormai un rifiuto speciale con perdita di oli e carburante e divenuta anche ricettacolo di immondizia causando quindi problemi igienico-sanitari”.

Problemi igienico-sanitari amplificati dal fatto che l’automobile si trova in una via adiacente alla scuola media “Mazzini”, le cui aree verdi sono diventate riparo privilegiato di ratti e rettili, oltre al fatto che folti alberi rischiano di causare danni sulle abitazioni attigue. E nonostante le buone intenzioni manifestate dal Comune nel voler ripulire il grande cortile diffidando la ditta che eseguiva i lavori a sgomberare l’area del cantiere (LEGGI LA NOSTRA NEWS), ad oggi tutto tace.