Sellia, completata la nuova illuminazione dell’Eco Museo all’aperto

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 14:24

La parola più utilizzata dal sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, e dalla sua giovane e dinamica Amministrazione è “lavori”. La calura estiva non scoraggia né frena la ripresa di un percorso progettuale che guarda al futuro con sempre maggiore fiducia. Proseguono, quindi, i lavori di restyling dell'Eco-Museo all’aperto, una bellissima gemma incastonata nel cuore del centro storico di Sellia: completata, infatti, la nuova illuminazione. In questi giorni sarà portato a termine l'allestimento interno delle sei grandi teche (ora illuminate dall'interno). Nei giorni scorsi, invece, è stata ultimata scorsi, una grande opera di manutenzione straordinaria all'interno dell'abitato di Sellia.

“Siamo partiti dalla messa in sicurezza della strada d'accesso al Cimitero – spiega il sindaco Zicchinella - Abbiamo completato la sostituzione della staccionata cadente e pericolosa con una più solida ed esteticamente migliore. Abbiamo risanato il cedimento del tratto di strada che porta sulla provinciale”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Questi lavori seguono a due altri importanti interventi per il risanamento di una grande area di frana e della bonifica, sempre nell'area cimiteriale, realizzati nei mesi scorsi. “Abbiamo sostituito delle grate ammalorate in via Serrone, via Roma, via Martiri di Nassiriya particolarmente pericolose e la staccionata ammalorata sulla scalinata che porta al frantoio del 1600 (Museba) con una ringhiera artistica – dice ancora -. Dopo aver risagomato la scalinata su via Minerva, abbiamo completato la messa in sicurezza, con relativa barriera, in via Accoti”. L’elenco continua con il ripristino della pensilina, sempre su via Accoti.

Infine, conclude il sindaco: “Abbiamo sostituito una vecchissima "rete pastorizia" (degli anni cinquanta) alle prime case popolari su via Ina Unrra Casa con una solida e bella ringhiera. Stiamo programmando altri interventi e lavorando per il reperimento delle opportune risorse. Ovviamente sempre con fondi extra-comunali. Sempre per rendere più bello, funzionale e sicuro il nostro amato borgo”.