Abramo: congratulazioni per ingresso in Senato di senatrice Caligiuri

Venerdì 02 Agosto 2019 - 13:34

“Con l’ingresso al Senato di Fulvia Michela Caligiuri, - scrive il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo- imprenditrice e personalità di rilievo del territorio calabrese, si rafforza la rappresentatività che Forza Italia può vantare a livello nazionale. Il riconoscimento della legittima richiesta portata avanti dalla neo senatrice per l’assegnazione del seggio consentirà di infoltire la squadra dei parlamentari calabresi eletti nelle file del centrodestra e chiamati a far sentire la voce delle nostre comunità. A Fulvia Caligiuri vanno, quindi, le mie più sincere congratulazioni e il personale in bocca al lupo per il nuovo percorso istituzionale nella convinzione che le sue doti umane e professionali potranno costituire un valore aggiunto nel rappresentare ai più alti livelli i bisogni della Calabria