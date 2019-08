Bitumazione, al via interventi su strade importanti della città

CRONACA

Assessore Longo: dopo via Calvario, a Santa Maria e viale Brutium, nel quartiere Sala da lunedì sarà la volta di via Acri

Venerdì 02 Agosto 2019 - 13:51

Sono stati avviati nei giorni scorsi alcuni importanti interventi di bitumazione su diverse strade centrali nell’assetto viario del capoluogo.

Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando come “siano già state ultimate le operazioni in via Calvario, a Santa Maria, e siano attualmente in corso quelle per il rifacimento del manto stradale in viale Brutium, nel quartiere Sala”.

L’assessore ha aggiunto che lunedì 5 agosto, a partire dalle ore 7, si procederà “alla bitumazione di via Acri, snodo fondamentale per l’accesso al centro storico”.

Per consentire la più corretta esecuzione dei lavori, Longo ha chiesto “collaborazione ai cittadini e ai residenti della zona di via Acri”, invitandoli “a spostare i propri veicoli a partire dalle 7 mattina”. “Con l’aiuto di tutti, l’impresa impegnata nelle operazioni di sistemazione dell’asfalto cercherà di compiere l’intervento nel minor tempo possibile, si presume entro due giorni, quindi lunedì e martedì, riducendo i disagi per la popolazione”. I lavori saranno coordinati dal dirigente del settore Gestione del territorio Guido Bisceglia e sono stati pianificati con il sindaco Sergio Abramo e i capigruppo.

In considerazione dei lavori in via Acri, lunedì si consiglia pertanto di accedere alla zona di piazza Matteotti dalla rotatoria Gualtieri.