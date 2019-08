Assessore Russo: sportello microcredito riapre 2 settembre

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 14:50

L’assessore agli affari generali, Danilo Russo, comunica che lo Sportello unico del microcredito presso il Comune di Catanzaro resterà chiuso per il mese di agosto e riaprirà al pubblico il prossimo 2 settembre. Nel tracciare il bilancio delle attività svolte nei primi mesi di attivazione, Russo ha evidenziato che “da aprile a luglio sono state istruite oltre cinquanta pratiche riguardo a richieste di prestiti per l’apertura o l’ampliamento di attività. Di queste cinque hanno già visto erogare il finanziamento e altre dieci sono in fase di definizione positiva. Un risultato positivo, tenendo conto che il termine previsto per la concessione del contributo è di 90 giorni”.

L’assessore ha sottolineato il “grande interesse dimostrato da imprese e professionisti verso questo prezioso strumento di finanza di impatto sociale, mirato a favorire la nascita di modelli di auto impiego, che l’Ente nazionale per il microcredito ha inteso estendere anche al territorio di Catanzaro. L’obiettivo è, dunque, quello di continuare a garantire il servizio anche alla ripresa dopo la pausa estiva e recepire tutte le istanze provenienti dalle aziende. Per il buon funzionamento dello Sportello, è stato fondamentale l’impegno dei tutor dello sesso Ente nazionale e del personale della Catanzaro servizi presente al front-office in maniera continuativa per offrire assistenza e consulenza ai fini dell’espletamento dell’iter burocratico.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Lo sportello, ubicato presso gli uffici del settore personale in via Jannoni, dal 2 settembre tornerà ad essere attivo il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00