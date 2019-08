CRONACA

Catanzaro, tutto pronto per la quarta edizione di 'Gnam!'

Il festival europeo del cibo di strada che si terrà in piazzale Maestri del lavoro, ex area Teti, nel quartiere Lido, dal 9 al 13 agosto

Venerdì 02 Agosto 2019 - 15:0

Tutto pronto per la quarta edizione di “Gnam!”, il festival europeo del cibo di strada che si terrà in piazzale Maestri del lavoro, ex area Teti, nel quartiere Lido, dal 9 al 13 agosto.

Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Ivan Cardamone, presentando gli eventi della rassegna, insieme a Gianfranco Molinaro, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili.

“Anche quest’anno Catanzaro ospiterà una ricchissima kermesse dedicata al cibo di strada, nazionale e internazionale”, ha affermato Cardamone ricordando il successo ottenuto dalla manifestazione itinerante nelle passate edizioni.

“Gnam!” è la narrazione di un modo di fare cucina che sta prendendo sempre più spazio e che è ormai alla ribalta del panorama italiano”, ha aggiunto il vicesindaco, “come testimoniano le tante presenze che questo Festival registra, tappa dopo tappa, in tutto il Paese”.

Per la quarta edizione sono previsti stand di cucina delle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. E ancora, Irlanda, Ungheria, Spagna, Stati Uniti, Argentina, Venezuela e Messico.

“Sono sicuro – ha concluso Cardamone – che anche questa edizione vedrà una numerosa partecipazione e risponderanno numerosi a questo bellissimo festival che è “Gnam!”.

Il Comune ha patrocinato l’iniziativa che prevede ingresso gratuito secondo i seguenti orari: da venerdì 9 agosto a martedì 13 agosto dalle 19 alle 24.