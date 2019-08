Fiera San Lorenzo Catanzaro: ok ad attività e programma

POLITICA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 17:42

Il programma di attività per la fiera di San Lorenzo, prevista dal 5 al 10 agosto, è stato al centro dei lavori della giunta. Ha ottenuto il via libera la proposta del settore attività economiche, diretto da Antonino Ferraiolo, illustrata dall’assessore Alessio Sculco, inerente le iniziative mirate al miglioramento dell’offerta commerciale e delle attività collaterali di accoglienza e di intrattenimento della tradizionale fiera del quartiere Mater Domini: “Artigiani in fiera…Il bello dei mestieri”, promossa dalle associazioni di categoria Cicas, Confcommercio e Confartigianato; animazione per bambini e visitatori a cura dell’Associazione culturale “Il giullare di corte”; l’esibizione del complesso bandistico “G. Rossi”, proposta dall’associazione Promocultura e prevista per il 6 agosto.

Su proposta illustrata dall’assessore alla cultura, Ivan Cardamone, è stato concesso il patrocinio all’evento “Frac Festival” che si svolgerà il 9, 10 e 11 agosto sul Terrazzo del Complesso San Giovanni.

La giunta ha dato l’ok - su proposte relazionate dall’assessore alle politiche giovanili, Alessandra Lobello - anche alla concessione del patrocinio gratuito alle manifestazioni Callstherics Herakles Camp e Herakles Competition, in programma il 3, 4 e 18 agosto, e al convegno di apertura del Congresso dell’Unione nazionale camere minorili fissato per il 26 settembre al Tribunale dei Minori.