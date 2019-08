Completato-rifacimento-manto-stradale-a-Gagliano

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 17:34

“Con il completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale lungo la tangenziale di Gagliano, il popoloso quartiere è tornato ad essere accessibile in piena sicurezza e nel giusto decoro”. Lo affermano i consiglieri comunali Francesco Gironda e Fabio Talarico.

“E’ doveroso sottolineare il lavoro portato avanti congiuntamente dalle amministrazioni comunale e provinciale sotto la guida di Sergio Abramo – commentano – per aver garantito l’ultimazione degli interventi in tempi brevi lungo i tratti stradali di competenza dei rispettivi enti. Oltre al ripristino dell’asfalto sulla tangenziale, così come nelle vie del centro storico, è stato effettuato anche il diserbo da parte degli addetti della Sieco nel rispetto del programma coordinato dall’assessorato all’ambiente nella persona di Domenico Cavallaro. Interventi che hanno consentito il migliore svolgimento delle iniziative previste nell’ambito dei festeggiamenti della Beata Vergine del Monte Carmelo che culmineranno domani, sabato 3 agosto alle 21.30, con il concerto in Piazza Fontana de Le Orme dei Pooh e, domenica 4 agosto, alle ore 18.30, con la processione per le vie del centro storico.

I residenti hanno potuto constatare l’attenzione concreta che l’amministrazione ha riservato verso il quartiere Gagliano e che proseguirà, con ulteriori interventi, anche a Mater Domini e a Cavita. La qualità degli amministratori – concludono Gironda e Talarico - si misura attraverso le risposte concrete, anche questa volta agli impegni assunti sono seguiti i fatti nell’interesse dei cittadini”.