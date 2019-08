Wanda Ferro (FDI) sostiene i docenti precari

POLITICA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 19:33

Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro annuncia pieno sostegno alle ragioni di centinaia di docenti precari che rischiano di vedere il loro impegno nella scuola completamente vanificato dal Miur.

"Come bene hanno sottolineato i docenti cosiddetti "senza 180x3" - spiega Wanda Ferro - è assolutamente iniquo e contro ogni principio meritocratico escludere dal percorso di stabilizzazione quegli insegnanti precari, laureati, plurititolati, che hanno già conseguito i 24 Cfu nelle materie didattiche e pedagogiche e accumulato ore e ore di servizio nella scuola, per il solo fatto che non abbiano raggiunto i 3 anni di servizio, intesi come 180 giorni di servizio per ciascuno dei 3 anni.

Un criterio così concepito calpesta ogni principio meritocratico, per questo motivo il gruppo di Fratelli d'Italia è pronto a sostenere le ragioni dei docenti ingiustamente esclusi dalla possibilità di stabilizzazione e sta lavorando per presentare a settembre degli emendamenti utili a rendere il provvedimento del Miur più giusto ed equo, anche grazie al lavoro delle colleghe deputate Carmela Bucalo e Paola Frassinetti, già a tal proposito impegnate nella competente commissione”.