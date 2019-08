Convento del Monte: Pro Loco dice no a trasferimento frati

CRONACA

Venerdì 02 Agosto 2019 - 20:8

“Due anni fa la Pro Loco di Catanzaro, assieme a varie associazioni cittadine, ha espresso la sua perplessità sulla paventata chiusura del Convento dei Cappuccini annesso alla Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia”.



Lo scrive Filippo Capellupo della Pro Loco che parla del trasferimento dei frati in altri conventi come "una grave perdita per la città. Per questo - sottolinea Capellupo - la Pro Loco sente il bisogno ed il dovere di associarsi a quanti vogliono contestare questa assurda decisione. Sappiamo bene l’importante ruolo che i cappuccini svolgono nel centro storico con la loro testimonianza di fede e le opera di carità a favore di quanti bussano giornalmente al Convento, e che non sono certo pochi.

C’è poi da ricordare che, in caso di chiusura del nostro convento, rimarrebbero al Monte soltanto i beni di proprietà dell’Arcivescovato che i frati hanno avuto in affidamento. Tutto il resto, appartenente ai Cappuccini, sarebbe trasferito in destinazione da stabilire. La Pro Loco pertanto invita la Città, dai fedeli agli amministratori, a mobilitarsi compatta, magari contattando le autorità religiose prima che sia troppo tardi".