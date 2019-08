Soverato si tinge di arancione per i 100 anni di #Aperolspritz

CRONACA

Sabato 03 Agosto 2019 - 11:0

Dopodomani, lunedi 5 agosto Soverato si tingerà di arancione. Nella perla dello Jonio farà infatti tappa Aperol 100 #happytogether grande festa itinerante per il centesimo compleanno di #Aperolspritz. L’appuntamento è fissato tra le 19.30 e le 24. In questa fascia oraria chiunque decida di consumare un Aperol Spritz in uno dei locali che aderiscono all’iniziativa sarà iscritto ai giochi che nelle stesse ore si svolgeranno in una piazza che per l’occasione sarà denominata Piazza Aperol Spritz. In palio o gadget e premi. I locali aderenti sono Chupito’s, Miramare,Soho, Soverato Dolci, Birriciclo, Spox, Ippocampo, Popeye, Pesce e Bollicine,El Sombrero. Consulta la cartina in basso, scegli dove consumare il tuo Aperol Spritz e buon Aperol 100 #happytogether a tutti.