Celia: ‘Sulla Catanzaro Servizi non faremo sconti’

CRONACA

Sabato 03 Agosto 2019 - 11:38

“Non faremo sconti. A nessuno. Perché in ballo non c’è soltanto il nostro ruolo di controllori dell’operato dell’Amministrazione comunale in carica, che intendiamo peraltro svolgere con il massimo rigore, ma anche un senso di giustizia e la ferma volontà di tutelare, per cultura e convinzione, i ceti deboli della popolazione, quelli insomma senza Santi in Paradiso. Che molto spesso vengono danneggiati. Nella fattispecie parliamo di lavoratori costretti a operare con stipendi al di sotto di una soglia accettabile, soprattutto in ambito pubblico. Un settore che nell’immaginario collettivo si ritiene per giunta ultragarantito e invece non sempre è così. Anzi, per quanto riguardo una delle Partecipate al 100% di Palazzo De Nobili, vale tutt’altro”. Ad intervenire sulla questione partecipate e Catanzaro Servizi in particolare è il consigliere comunale Fabio Celia. “Una Municipalizzata sempre sotto la luce dei riflettori per via delle sorti dei lavoratori, che stanno particolarmente a cuore a Celia il quale si batte per il miglioramento dei dipendenti meno tutelati a cui tende la mano. “Il motivo di questa dura Filippica – ha spiegato il consigliere nella sua nota – è però dovuta a un fatto preciso: quanto si ventila a proposito della stessa Società di cui mi sono ancora una volta occupato a proposito di due avanzamenti di carriera che sembrano inopportuni e comunque da chiarire”. Il consigliere comunale dice: “Non trovo ragioni plausibili per il conferimento di ulteriori riconoscimenti a chi già occupa posizioni apicali nella Società, mentre l’ossatura portante della stessa struttura langue in condizioni non certo privilegiate”.