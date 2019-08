SPORT

A Lido il Memorial Gigi Dattilo… di canestro in canestro

Sabato 03 Agosto 2019 - 16:6

Al via il nono torneo di street basket in memoria di Gigi Dattilo che si svolge nel campo di piazza Monicelli (ex piazza Brindisi) nel quartiere Lido fino a domenica.

A sfidarsi, di canestro in canestro, ben diciotto squadre, per un totale che sfiora quasi i cento iscritti. La prima giornata è iniziata con le partite della categoria juniores, e a seguire i gironi della categoria senior. La competizione si è svolta all’insegna del divertimento puro, coinvolgendo grandi e piccoli nella massima correttezza, come questo sport insegna.

Numeroso il pubblico e la tifoseria raccolti intorno al campo, come nell’area dedicata agli sponsor che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell’evento.

Le sfide riprenderanno questa sera, sabato 3 agosto, per terminare la prima fase a gironi, con le partite in programma dalle ore 17.00.

Grande affluenza è prevista nella giornata conclusiva di domenica 4 agosto, dove dalle 17.00 si disputeranno le semifinali juoniores, e a seguire i quarti di finale e le semifinali senior.

Il campo alle ore 18.00 verrà ceduto alle “Vecchie glorie” del basket catanzarese, che come di consueto si sfideranno, emozionando il pubblico e giocatori.

Il torneo continuerà dalle ore 19.00 con l’imperdibile “Gara da tre punti”, dove chi farà più canestri dal punto più lontano del campo, vincerà un percorso spa per due persone presso una struttura partner dell’evento.

Importanti premi verranno consegnati anche ai vincitori delle finali junior e senior, che si sfideranno in contemporanea dalle ore 19.30.

Alle 20 gran chiusura con le premiazioni.