Pericolo pedoni su piazzale Conventino, Mauro: 'Intervenire subito'

CRONACA

Sabato 03 Agosto 2019 - 16:24

"Passaggio pedonale pericoloso,a causa della pavimentazione andata in frantumi. È stato già allertato il dirigente del settore gestione del territorio del comune di Catanzaro, sperando che ne prenda atto". E' quanto scrive Elio Mauro, dell'Associazione "Il ponte Morandi" in una nota stampa.

"Bisogna intervenire - è scritto nel comunicato - con immediatezza sul piazzale della chiesa del Conventino, in via Borelli, prima che accada il peggio. La pavimentazione è divenuta un vero pericolo, se non si interviene ci dovrà rivolgete a S.Antonio affinché protegga i fedeli".