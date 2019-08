Francobollo mostra Codice Carratelli, Cardamone: 'Un successo'

ARTE E CULTURA

L'assessore alla cultura del Comune di Catanzaro sottolinea come l'emissione del valore bollato sia un valore aggiunto per Catanzaro

Sabato 03 Agosto 2019 - 16:42

"L'emissione del francobollo dedicato al Codice Carratelli - il primo annullo che celebra un documento storico calabrese - ha rappresentato il migliore epilogo della mostra promossa al Complesso San Giovanni che chiuderà i battenti domani domenica 4 agosto". Lo afferma l'assessore alla cultura, Ivan Cardamone.

"La speciale iniziativa filatelica - continua - approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha contribuito a promuovere la conoscenza del celebre manoscritto cinquecentesco all'interno della serie speciale di francobolli dedicati al patrimonio artistico e culturale italiano. La presentazione é avvenuta in occasione di un convegno a Tropea che ha suggellato l'impegno del promotore Emanuele Bertucci il quale é riuscito ad allestire una mostra dai notevoli risvolti culturali ed in cui, per la prima volta, sono state esposte le riproduzioni di tutte le 99 tavole del Codice.

Ancora una volta il Complesso San Giovanni - che presto ospiterà una nuova esposizione - si é confermato il cuore pulsante dei grandi eventi capace di proiettare il nome di Catanzaro nei più importanti circuiti culturali".