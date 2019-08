Slitta-al-12-agosto-la-presentazione-progetto-Catanzaroplasticfree

POLITICA

Sabato 03 Agosto 2019 - 15:36

Lunedì 12 agosto, alle ore 18 (e non lunedì 5 come in un primo tempo fissato), presso la terrazza Saliceti sul lungomare di Catanzaro, si terrà l’evento di presentazione del progetto “#catanzaroplasticfree”. All'incontro nel quartiere Lido, promosso di concerto dal Rotary Club Catanzaro e dall’amministrazione comunale, parteciperanno il presidente del club service, Giuseppe Mazzei, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

L’iniziativa nasce dalla necessità di evitare la dispersione di microplastiche in mare e di sensibilizzare i bagnanti a non inquinare l’ambiente. Nello specifico, saranno donati alla città tre pesci mangia plastica, sculture in ferro colorate dove i cittadini potranno conferire i rifiuti e mantenere così le spiagge pulite. “L’obiettivo del progetto - spiegano Mazzei e Polimeni - è quello di contribuire a sensibilizzare la comunità su un’emergenza globale, come quello dell’inquinamento dei mari, invitando i cittadini a conferire correttamente la plastica e impedirne la nociva immissione nell’ambiente”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

"In linea con quanto già approvato dall'ultima seduta del Consiglio comunale - aggiunge Polimeni - l'amministrazione si impegna a promuovere iniziative che vadano verso la riduzione dell'uso della plastica ed il migliore smaltimento della stessa".