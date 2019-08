Catanzaro, vasto incendio su via Orsi. Vento espande le fiamme 2 VIDEO

CRONACA

Sabato 03 Agosto 2019 - 19:30

Un vasto incendio sta divampando a Catanzaro da circa un’ora sulla collina nei pressi di via Paolo Orsi non lontano da Viale De Filippis. In fiamme una vasta area di macchia mediterranea.

Il forte vento che sta spirando in queste ore in città sta espandendo il rogo molto rapidamente. Disagi per il fumo anche per gli automobilisti che transitano su via Lucrezia della Valle. Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco.

Chiesto anche l’intervento di personale di Calabria Verde.