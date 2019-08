Mgff, Giulia Penna e il successo che viene dal web

MUSICA E SPETTACOLO

Domenica 04 Agosto 2019 - 9:25

Un video pubblicato su Facebook in cui cantava in dialetto romano. Milioni di visualizzazioni e un successo inaspettato che in poco tempo l'ha vista consacrarsi come webstar. Giulia Penna è arrivata al Magna Graecia Film Festival con la sua carica di energia e vitalità e anche a Catanzaro ha conquistato l'attenzione dei suoi giovanissimi fans. Ha iniziato a far parlare di sé dopo aver tentato, invano, la scalata a X Factor vestita da Wonder woman. Il web si é poi rivelata la dimensione ideale dove poter mostrare il suo talento di cantante.

"Tutto é nato per divertimento - ha raccontato - non c'è mai stato uno studio dietro. Cerco sempre di tenere vivo il fuoco che ho dentro con la ricerca e l'invenzione" . Se la sua strada naturale é quella del canto - "Vorrei vivere di musica" - Giulia Penna ha avuto modo anche di recitare nella web series "Involontaria" grazie al progetto Special stage di Hugo Vivone che da alcuni anni contribuisce a portare un sorriso negli ospedali. Qual é il segreto del successo misurato da oltre un milione di followers su Instagram? "Essere sempre se stessi, sul palco e davanti la telecamera. La verità vince sempre, non si può recitare altrimenti sul web si durerebbe pochissimo tempo".

