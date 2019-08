Salvataggi in mare, Guardia costiera soccorre 3 naufraghi e 2 bagnanti

CRONACA

Domenica 04 Agosto 2019 - 6:46

La giornata di ieri – ricorda una nota dell’ufficio circondariale Marittimo di Soverato - è stata caratterizzata dalla presenza di un forte vento di ponente che ha creato non pochi problemi a bagnanti e diportisti. Infatti, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro è stato impegnato nel soccorso di tre naufraghi, finiti in mare in seguito al ribaltamento del proprio natante nello specchio di mare antistante Roccelletta di Borgia a più di 200 m dalla battigia. I mezzi nautici B20 e CP 769, impegnati nel pattugliamento del litorale nell’Operazione “Mare Sicuro”, sono intervenuti immediatamente dopo essere stati attivati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato in seguito a segnalazione pervenuta dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone.

Oltre ai tre naufraghi sono stati recuperati anche due bagnanti che, nel tentativo di soccorrere i tre caduti dall’imbarcazione, si erano lanciati in mare con un materassino gonfiabile non riuscendo più a rientrare.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Considerato il forte vento presente in zona e le condizioni del mare non ottimali, l’intervento immediato dei mezzi di soccorso della Guardia Costiera ha fatto in modo che l’evento non evolvesse in maniera drammatica, riuscendo anche a recuperare il natante che era già in fase di affondamento. Oltre a questo è stato provvidenziale la segnalazione effettuata da un bagnante presente in spiaggia tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530, che ha reso ancora più tempestivo l’intervento dei soccorsi.