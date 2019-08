FOTONOTIZIA-Residui di commercio ambulante all'ingresso del Ciaccio

CRONACA

Domenica 04 Agosto 2019 - 9:22

Il divieto imposto al commercio ambulante davanti all’ospedale Pugliese-Ciaccio un provvedimento limitato e riduttivo. Al di là delle riflessioni lo dimostrano anche alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto in redazione. La foto in alto è stata scattata davanti all’unico ingresso del Ciaccio dove non esiste alcuno stallo di vendita ma gli abusivi stanno lì a sporcare tutti i giorni. Secondo quanto riferito da lettori la loro presenza avrebbe persino intralciato il transito di mezzi Amc.