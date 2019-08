Festa del Perdono, un pezzettino di Assisi nel quartiere Lido

CRONACA

Domenica 04 Agosto 2019 - 10:21

In occasione della festa del Perdono di Assisi, è arrivato, nel cuore del quartiere Lido di Catanzaro, un pezzettino della città umbra di San Francesco. Una riproduzione dell'entrata della piccola chiesetta della Porziuncola, custodita dentro le mura di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, ha fatto da cornice all'ingresso della parrocchia Sacro Cuore, per essere varcata dai fedeli giunti alla comunità dei Frati Minori Conventuali di Padre Ilario Scali per accostarsi al sacramento del perdono nei giorni di giovedì e venerdì. "Abbiamo voluto riprodurre l'entrata della Porziuncola per far rivivere il momento del passaggio della porta, attraversata la quale San Francesco nel 1216 ha chiesto e ottenuto l'indulgenza plenaria - hanno detto i membri dell'ordine Francescano Secolare parrocchiale - non è la stessa cosa della vera Porziuncola di Assisi, ma l'amore di Dio è ovunque, e noi lo abbiamo potuto percepire particolarmente in questi due giorni di condivisione." Sono stati tanti i fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni organizzate per il Perdono, riflettendo sulla figura del Santo di Assisi, sull'importanza della comunione fraterna e sulla riconciliazione con Dio. La comunità parrocchiale del Sacro Cuore, entusiasta di questi giorni di intensa preghiera, spera che anche il prossimo anno possa ripetersi questa bella iniziativa e regalare a quanti lo vorranno un pezzo di paradiso.

Maria Teresa Rotundo