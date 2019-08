Carlopoli, la solenne processione chiude oggi la festa patronale

CRONACA

In onore di in onore della patrona di Carlopoli, Maria SS. del Monte Carmelo

Domenica 04 Agosto 2019 - 11:33

Si concludono oggi i solenni festeggiamenti in onore della patrona di Carlopoli, Maria SS. del Monte Carmelo con la processione attraverso le vie del paese della statua raffigurante la protettrice del centro montano della presila catanzarese, Il programma, curato dalla parrocchia e dal comitato festa, sotto la guida del parroco, don Salvatore Gallelli prevede, per quest’ anno, soltanto i festeggiamenti religiosi. Oggi giorno della festa, oltre alla celebrazione della consueta S. Messa domenicale delle ore 11.15, è prevista, alle ore 17.30, la S. Messa solenne in onore della Madonna del Carmelo. A seguire, si snoderà la processione per le vie del paese con la tradizionale “cunfrunta”, con le statue della Vergine Maria e di San Giuseppe, che si svolge, da anni, nel rione crocevia del centro storico. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale “S. Maria di Corazzo”.