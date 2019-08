CRONACA

Che rimpatriata per la V D Ragioneria del 1978/79

Domenica 04 Agosto 2019 - 14:7

La classe V sezione D della ragioneria dell’istituto superiore Bernardino Grimaldi di Catanzaro si ritrova di nuovo tutta insieme dopo 40 anni.

Gli studenti ormai cresciuti dell’anno scolastico 78/79, grazie alla caparbietà di Rosanna Bernaus, sono riusciti a portare indietro le lancette e a riunirsi per ricordare i bei momenti e la spensieratezza dei tempi passati, nonostante la paura delle interrogazioni sempre viva anche nel ricordo.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

La scuola però è anche maestra di vita, condivisione, amicizia ed unione al di là delle distanze spaziali e temporali e questo la storica quinta D non l’ha mai dimenticato.

Davanti ad una tavolata e ad una torta tutto si ferma, tutto ritorna ed è come se il tempo non fosse mai passato tra qualche ruga in più e tanta emozione.