Fumo e fuoco a Catanzaro Nord (VIDEO)

CRONACA

Domenica 04 Agosto 2019 - 14:44

Un vasto incendio si sta sviluppando da circa un’ora nella zona Nord della città sulle colline attorno al presidio ospedaliero Ciaccio. Il rogo è partito dal quartiere Gagliano. In fumo ampie aree di vegetazione. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro con l’ausilio di un elicottero e il dos. Qualche disagio per automobilisti in transito e residenti in zona a causa del fumo.