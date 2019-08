Catanzaro-Casertana 4-1, Auteri:'piccolissimo buon punto di partenza'

SPORT

Domenica 04 Agosto 2019 - 22:11

"Un piccolissimo e buon punto di partenza". Così Auteri ha definito a caldo la larga vittoria del suo Catanzaro nella prima di Coppa Italia contro la Casertana. "E' ancora calcio d'agosto - ha detto il tecnico delle aquile - ma complessivamente abbiamo vinto con merito contro un avversario di valore che ha approcciato la gara forse anche meglio di noi". Questa forse l'unica macchia del match per i suoi, "troppo timidi" nel primo tempo tanto da dar coraggio all'avversario. "Non abbiamo avuto un buon impatto e non me lo aspettavo - ha sottolineato Auteri - la Casertana ha iniziato meglio collezionando calci piazzati anche con l'aiuto del vento. In questa fase però non si è mai perfetti - ha aggiunto - ed è impossibile dare giudizi definitivi dopo solo una partita".

Tanti giovani all'esordio, eppure i giallorossi "hanno saputo giocare da squadra e, alla fine - come rimarcato - va bene così". Complimenti ovvi per Kanoute e Nicastro, che con il loro ingresso hanno decisamente spaccato la partita ma anche per Calì definito dall'allenatore "un '97 interessante, con qualità, che può fare molto di più ma che va aspettato".

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Bisognerà però lavorare ancora sulla personalità - "capire dove si sbaglia e correggere subito" ha detto Auteri - e favorire l'immediato innesto dei nuovi arrivi e di chi ancora è indietro di condizione. In tal senso, proseguire il cammino di Coppa potrà dare un mano in ottica campionato: "E' il momento giusto per fare partite ora - ha proseguito il coach - dal mercato aspettiamo un mancino di ruolo dietro e in base all'evolversi di qualche dinamica (la volontà di Nicoletti di giocare di più) si potrebbe fare anche altro. Ma serve anche un portiere - ha aggiunto - visto che per ora siamo ancora due". Soddisfatto del risultato e della gara anche il centrocampista De Risio, per nulla preoccupato della concorrenza nel reparto e pronto "a dare il massimo come tutti i compagni per la titolarità". Ancor più raggiante del vastese, l'attaccante Nicastro che ha bagnato con una doppietta l'esordio al "Ceravolo": "Partire così è stato bello - ha chiosato sorridente - sono arrivato da poco, i guai fisici ora sono alle spalle e sono pronto a farmi in quattro per allenatore e compagni. Il pubblico? Ci ha dato una marcia in più: noi trasciniamo loro e loro trascinano noi".

Gi.gio.