'In viaggio con Adele', vince il Magna Grecia Film Festival

MUSICA E SPETTACOLO

Lunedì 05 Agosto 2019 - 0:47

"In viaggio con Adele" di Alessandro Capitani é il film vincitore del Magna Graecia Film Festival. La rassegna si é conclusa con la tradizionale cerimonia di premiazione che ha visto consegnare anche gli altri ambiti riconoscimenti per le opere prime e seconde in concorso. Miglior attore Alessandro Haber sempre per "In viaggio con Adele", migliore attrice Chiara Martegiani per "Ride". La migliore regia é stata quella firmata da Simone Catania per "Drive me home", mentre per la migliore sceneggiatura é stato premiato Valerio Mastandrea per "Ride". Premio del pubblico a "Domani é un altro giorno" ritirato dal regista Simone Spada. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente di giuria Alessandro Genovesi, Nicolas Vaporidis e Dino Abbrescia.