CRONACA

Tutto pronto per la seconda edizione di TuffiAmoCatanzaro

Tutti in acqua domenica prossima.Rigorosamente con qualcosa di giallorosso addosso

Lunedì 05 Agosto 2019 - 9:13

Un rito collettivo, un tuffo nelle acque della costa catanzarese che, anche quest'anno, coinvolgerà miglia di persone pronte a vivere un momento di festa e di allegria. L'appuntamento è fissato per domenica 11 agosto alle ore 12. Ad organizzarlo, gli stabilimenti balneari che insistono lungo tutto il litorale della città di Catanzaro, dal fiume Corace a Giovino e il gruppo Facebook “Sei di Marina di Catanzaro se…”, con la collaborazione di alcuni sponsor privati.

Si tratta della seconda edizione di “TuffiAmoCatanzaro” che ritorna dopo il successo della scorsa stagione quando fu riproposta l'iniziativa, voluta 10 anni prima, dall'allora assessore al Turismo del Comune Roberto Talarico. Confermato l'invito a tuffarsi indossando qualcosa di giallo-rosso, i colori della città e della sua squadra di calcio. La manifestazione, che prevede anche un contest, sarà presentata giovedì 8 agosto alle ore 19,00 presso il Lido Mastro Ciccio Beach.

Per ora non resta che annotare l'appuntamento in agenda. Con la certezza che tutti i catanzaresi, insieme ai turisti, il prossimo 11 agosto affolleranno la nostra bellissima Marina, portando con sé tanta voglia di divertirsi. Catanzaroinforma.it, media partner dell'iniziativa, seguirà l'evento realizzando esclusive immagini della manifestazione.