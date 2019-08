POLITICA

Il vicepremier Matteo Salvini torna in Calabria, come era stato annunciato, per il suo 'beach tour' politico

Lunedì 05 Agosto 2019 - 9:54

Matteo Salvini, il ministro dell'Interno, torna in Calabria. Sceglie la provincia di Catanzaro e precisamente Soverato come destinazione per il "beach tour" d'agosto che aveva annunciato per i mesi estivi.

Sabato 10, infatti, il vicepremier sarà sul lungomare della Perla dello Jonio.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

L'appuntamento è alle ore 21.00, ancora da ufficializzare il luogo esatto.