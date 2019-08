Cerva, inaugurato nuovo campetto

CRONACA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 10:37

Non sembra più quello di prima il campetto di calcetto appena ristrutturato e inaugurato, domenica 4 agosto 2019, in via Stadio, a pochi passi dalle scuole: prima incuria, oggi organizzazione e cura dei dettagli.

L’inaugurazione della nuova struttura sportiva è stata salutata dagli applausi di tantissimi cittadini cervesi e non solo.

Giornata speciale doveva essere, giornata speciale è stata.

Dopo la benedizione del parroco Don Honorè, ha preso la parola il primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti indicando nel campetto “un nuovo e importante spazio per la pratica sportiva e un esempio di buona politica attenta al corretto utilizzo dei fondi pubblici.”

Dopo le parole, il campo con l’incontro di calcio tra amministratori di Cerva e dei paesi vicini contro le calciatrici del Catanzaro calcio femminile, formazione militante nella serie C nazionale.

Alla inaugurazione, conclusa con un buffet, ha preso parte anche il sindaco di Sersale Salvatore Torchia.

Enzo Bubbo