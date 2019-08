FOTONOTIZIA | Incastonata tra mare e monti: pronta la ruota panoramica

CRONACA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 11:19

Si staglia alta, in tutto il suo splendore la ruota panoramica che è arrivata qualche giorno fa nel quartiere marinaro (LEGGI QUI) di Catanzaro e che sarà nel capoluogo per diversi giorni.

Molte le opinioni su questa attrazione, alcune positive, altre un po' meno (LEGGI QUI), quel che è certo è che lì in mezzo ai palazzi con le barche e il mare che le si specchia davanti è un gran colpo d'occhio.

Sembra quasi una illusione ottica di un quadro, vista la prospettiva. Ancora non è in funzione e certamente la sera con le luci regalerà un'atmosfera diversa, ma anche così, di giorno, incastonata tra le montagne e il mar Jonio non dispiace. Già si immagina il panorama del Golfo di Squillace che sarà possibile vedere dall'alto dei suoi seggiolini. E' quello che avrà pernsato l'assessore Ivan Cardamone, quando gliel'hanno proposta come attrattiva, ed è quello che pensano tanti catanzaresi che non vedono l'ora di salirci.