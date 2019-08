Umg, 'Studia con noi': offerta formativa e novità (INTERVISTA RETTORE)

SCUOLA E UNIVERSITA'

Lunedì 05 Agosto 2019 - 12:23

Per moltissimi studenti è arrivato il momento di scegliere il proprio percorso formativo universitario. In tale occasione, l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (UMG) presenta l'offerta formativa per l'anno accademico 2019/2020, dando così la possibilità ai tanti giovani Calabresi e non, di poter frequentare e formarsi presso l’Ateneo Catanzaro.

L’UMG, già da qualche anno, ha lanciato uno slogan: “Vieni a studiare con noi, Libera la plasticità del Tuo cervello: immergiti in un presente già pieno del Tuo futuro” e propone due nuove opportunità formative ovvero il Corso di Laurea Magistrale (biennale) in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e il Corso di Laurea Magistrale (biennale) in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze che previo superamento dell’esame di stato, consente l’iscrizione all’Ordine dei Psicologi.

I predetti Corsi di studio si aggiungono ai già presenti n. 23 Corsi di Laurea attivati, di cui n.15 sono Corsi di Laurea Triennali, n. 4 Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico (della durata di 5/6 anni) e n. 4 Corsi di Laurea Magistrali (biennali).

I Corsi di Laurea attivati coprono ampie e diversificate aree scientifico-disciplinari. L’area medica include i Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Corsi di Laurea Magistrali Biennali in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, in Scienze Infermieristiche e Ostetricia, in Ingegneria Biomedica, Corsi di Laurea Triennali in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, Assistente Sanitario, Dietistica, Fisioterapia, Infermieristica , Logopedia, Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Scienze Motorie e Sportive e Ingegneria Informatica e Biomedica.

L’area bio-farmaceutica comprende il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia, il Corso di Laurea Magistrale (biennale) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, i Corsi di Laurea Triennali in Biotecnologie e in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali.

L’area giuridica-economica-sociale presenta, invece, il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, i Corsi di Laurea Magistrali (biennali) in Economia Aziendale e Management, in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, i Corsi di Laurea Triennali in Sociologia, Economia Aziendale e in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private.

Sul sito internet https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa è possibile consultare le Norme per l'ammissione ai Corsi di Laurea.

Per coloro i quali intendono immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie) si informa che sono stati già pubblicati sul sito d’Ateneo i bandi di ammissione. La prova di accesso è fissata a livello nazionale il 3 settembre 2019 per i CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, mentre il test per i CdL Triennali delle Professioni Sanitarie si svolgeranno giorno 11 settembre p.v.

Di prossima pubblicazione è il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale (biennale) in Scienze Infermieristiche e Ostetricia, nonché quello di ammissione al Corso di Laurea Magistrale (biennale) in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze .

Le attività formative dei Corsi di Studio si svolgeranno presso le strutture del Campus Universitario “S. Venuta”- Località Germaneto, ad eccezione del CdL in Sociologia la cui sede si trova nel Centro Storico di Catanzaro e del CdL in Scienze Motorie anche essa dislocata in Città.

Gli studenti che si immatricoleranno ai Corsi di Studio afferenti all’area bio- medica e farmaceutica svolgeranno le lezioni teoriche e le attività pratiche nei moderni laboratori di ricerca dotati di strumentazioni e apparecchiature all’avanguardia, nei laboratori di simulazione e sull’innovativo tavolo anatomico. L’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali, ovvero i tirocini curriculari, che rappresentano circa il 30% dell’intero percorso formativo saranno svolti presso le strutture sanitarie pubbliche o private del territorio calabrese.

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catan nzaro presenta anche un’ampia offerta formativa post lauream con molte opportunità fra: Master di Primo e di Secondo livello, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per medici e non medici, la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, i Dottorati di Ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse”, in “Scienze della Vita”, in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche-Innovative”, in “Ordine Giuridico ed Economico Europeo”. Inoltre, verranno attivati Corsi specifici per la formazione di insegnanti e educatori per l’infanzia esempio FIT e TFA. Di seguito riportiamo i corsi di laurea attivi a Catanzaro:

Gli ambiti professionalizzanti dei Corsi di Laurea sono aggiornati annualmente in base alle tendenze attuali del mercato del lavoro e ciò favorisce tassi occupazionali elevati, sia ad un anno (44,1%) che a tre anni dal conseguimento del titolo finale (68,9%) (Dati Almalaurea).

I servizi offerti agli studenti sono diversi e quelli esistenti sono stati potenziati grazie ai fondi provenienti sia dalla ricerca finalizzata che dai contributi della Regione Calabria e degli altri Enti. Tali fondi hanno reso possibile l’ammodernamento delle aule, delle biblioteche e dei laboratori informatici, l’ampliamento degli impianti sportivi polifunzionali con campi da tennis e calcio.

All’interno del Campus Universitario sono inoltre allocate le residenze studentesche con n. 240 posti letto, servizio di ristorazione, bar, spazi verde, parcheggi, l’University Club e l’asilo nido, oltre che numerosi servizi medico-sanitari, servizi a supporto della disabilità, servizi ricreativi, servizio del numero verde, servizio di orientamento e tutorato.

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro offre agli studenti anche la possibilità di realizzare esperienze presso Università straniere partecipando al bando Erasmus+ studio (http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio). Sono finanziate borse di studio per favorire la mobilità internazionale anche ai dottorandi di ricerca con l’obiettivo di proiettare i giovani in una dimensione internazionale.

Agli studenti iscritti presso l’Ateneo sono garantiti i servizi connessi al c.d. “diritto allo studio” anche mediante l’erogazione di borse di studio per un ammontare annuale di circa 6.850.000 Euro. Inoltre, l’impegno dell’Ateneo è di continuare a mantenere le tasse di iscrizione tra le più basse d’Italia con un’estensione degli esoneri che per l’a.a. 2018/2019 è stata pari al 45%.

Il Magnifico Rettore Prof. Giovambattista De Sarro dichiara: “Intorno ai corsi di laurea dell’Università di Catanzaro c’è una reale infrastruttura costituita dai servizi agli studenti – un sistema integrato che mette al centro lo studente garantendo una formazione d’eccellenza. Sono altresì soggetti a finanziamento numerose borse di dottorati, assegni di ricerca e ricercatori di tipo A e B in misura superiore rispetto agli altri Atenei delle Isole e del Meridione d’Italia.

Ogni anno sono investiti per la ricerca diversi milioni: per l’anno 2019 sono stati già stanziati in bilancio circa 6.423.765 di euro destinati alle attività dei ricercatori. Il nostro Ateneo è un esempio di Calabria che investe sul futuro dei giovani, è a loro che l’Ateneo intende fornire tutte le opportunità di crescita e formazione per consentire di rimanere in nella nostra Terra”.

Le ulteriori informazioni sull’intera Offerta Formativa a.a. 2019/2020 dell’UMG sono reperibili al seguente link: https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa.