Deteneva revolver clandestino e munizionamento: arrestato

L'uomo un 67enne di Lamezia Terme dopo la perquisizione è stato portato in carcere

Lunedì 05 Agosto 2019 - 13:30

I carabinieri nel corso di una perquisizione a casa di un 67enne, P.S., di Lamezia Terme, hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 15 cm ed un bastone telescopico in ferro. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, però, hanno proseguito con il controllo fino a quando hanno trovato quattordici proiettili ed un revolver cal.38 con numero di matricola illeggibile così come anche modello e casa di produzione.

L’arma non è risultata censita in nessun archivio pertanto l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Catanzaro con l’accusa di ricettazione, detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione illegale di munizionamento.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate in attesa di accertamenti balistici al fine di comprendere se l’arma sia stata utilizzata in vicende criminali.