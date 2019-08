Va-a-sbattere-contro-un-albero-e-si-ribalta-con-l-auto

CRONACA

In tutto quattro feriti lievi nell'incidente che si è verificato in località Apostolello di Simeri Crichi

Lunedì 05 Agosto 2019 - 15:21

Incidente alla rotatoria in contrada Apostolello nei pressi della centrale Edison nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro. Una Volkswagen Tiguan ha perso il controllo finendo contro un albero ribaltandosi sulla sede stradale, nel frattempo sopraggiungeva una Fiat Panda che è stata coinvolta finendo la corsa fuori strada Quattro persone coinvolte con escoriazioni e contusioni di vario tipo. Le persone sono uscite dalle autovetture autonomamente il personale del 118 sopraggiunto ha trasportato gli incidentati presso il nosocomio cittadino. Sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti le squadre dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Sellia Marina.

F.V.