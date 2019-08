Senatrice Granato: sequestro Oliverio frutto nostra denuncia

CRONACA

"È frutto di una nostra specifica denuncia alla Procura di Catanzaro il recente sequestro di circa 100 mila al governatore Oliverio e al legale rappresentante della società Hdrà, per la vicenda, dello scorso anno, della comparsa del governatore calabrese a un format giornalistico nell'ambito del Festival di Spoleto". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5S, Bianca Laura Granato. "Il Movimento 5 Stelle fu l'unica forza politica - aggiunge la parlamentare - a denunciare il caso, nella consapevolezza che tutti quei soldi per la partecipazione di Oliverio al Festival erano uno spreco e non servivano a promuovere l'immagine della Calabria. L'azione della Procura di Catanzaro è significativa. Si tratta dell'ennesimo intervento della magistratura a tutela dei fondi pubblici, che non possono mai essere utilizzati per propaganda elettorale". "Ci auguriamo - conclude la senatrice - che sia presto definita la posizione di Oliverio, il quale non ha mai voluto dare conto ai cittadini calabresi, preferendo tacere, della concreta utilità di quella sua uscita pubblica a Spoleto, con tanto di cena di gala a spese dei contribuenti".(ANSA)