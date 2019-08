Bloccato da ieri in una canaletta, Vvf salvano oggi gattino

CRONACA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 16:13

Stamattina portato in salvo un gatto rimasto bloccato in una canaletta di un fabbricato nel quartiere marinaro di Catanzaro. L’animale che da domenica aveva catturato l’attenzione dei residenti era rimasto incastrato in un pluviale del fabbricato.

Già da ieri i vigili del fuoco, prontamente allertati, erano giunti sul posto con autoscala della sede centrale di Catanzaro e con gli uomini della sede di Sellia Marina.

Vista la particolare affluenza nelle vie interessate, dato il giorno festivo, di concerto con il proprietario e con i vigili urbani, rendendosi conto delle buone condizioni del malcapitato gattino, si è deciso di rimandare il salvataggio alle prime ore di oggi, anche perché nel frattempo, qualcuno vedendo aveva appiccato fuoco ad una catasta di cartoni presente presso un esercizio commerciale nelle vicinanze.

L’intervento eseguito in data odierna ha consentito di riconsegnare l’animale, sano e salvo, al proprietario. (Foto tratta dal gruppo Facebook sei di Marina di Catanzaro Se...)

F.V