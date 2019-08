Ultima-serata-del-Mgff-tradotta-nel-linguaggio-dei-segni

MUSICA E SPETTACOLO

Lunedì 05 Agosto 2019 - 17:11

Ente Nazionale Sordi, rappresentata dal Presidente Regionale della Calabria Antonio Mirijello e dal presidente Provinciale di Catanzaro Serafino Mazza, ringrazia sentitamente l’organizzazione del Magna Grecia Film Festival e il suo pregevole Direttore Artistico Gianvito Casadonte, nonché le istituzioni regionali e comunali, per aver reso la serata finale delle premiazioni della celebre kermesse dedicata al cinema, giunta quest’anno alla sedicesima edizione, accessibile alle numerose persone sorde partecipanti provenienti da tutta la regione e varie parti d’Italia, grazie al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, con interprete LIS posizionata su palco e proiettata su maxischermo. Fornire servizi accessibili a tutte le persone sorde e disabili in generale è una dimostrazione di sensibilità e civiltà, anche perché in una società in cui le persone sorde sono costrette ancora a scontrarsi contro quelle difficoltà quotidiane e quelle barriere comunicative di chi non conosce la Lingua dei Segni Italiana, è solo grazie alla sensibilità dei cittadini e delle istituzioni che si possono garantire e salvaguardare i diritti delle persone sorde e consentire la loro piena inclusione nella società".