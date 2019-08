Catanzaro da vivere: 'Da Crotone un tassello per progetto regionale'

POLITICA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 17:21

“La costituzione del gruppo consiliare - “Crotone da Vivere” gruppo consiliare Catanzaro da Vivere- al Comune pitagorico rappresenta un nuovo ed importante tassello per il più ampio progetto politico che da Catanzaro, città Capoluogo, si è esteso sempre di più a tutta la regione. Vogliamo congratularci con i nostri compagni di viaggio per aver iniziato ufficialmente un nuovo capitolo di percorso amministrativo all’insegna del marchio “da vivere” che si sta sempre più radicando sull’intero territorio calabrese anche grazie all’autorevole guida di due esponenti politici di primo piano come Piero Aiello e Baldo Esposito. “Crotone da Vivere” costituisce una costola importante di questo progetto consolidatosi grazie al lavoro e all’impegno del coordinatore Giovanni Capocasale con il suo vice Amedeo Migale. A comporre il gruppo “Crotone da Vivere” saranno i consiglieri Massimiliano Bianchi e Antonio Argentieri Piuma, i quali con grande determinazione hanno inteso abbracciare l’idea di cambiamento sottesa al nostro movimento e ispirata alla partecipazione e all’inclusione. Siamo convinti che il nuovo gruppo consiliare saprà rappresentare anche un importante punto di riferimento per la comunità, nell’obiettivo condiviso di stimolare la partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza sulle problematiche del territorio”.