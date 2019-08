Problemi-erogazione-acqua-quartiere-Santa-Maria

CRONACA

Interruzione dalle 22 per per consentire il pieno ripristino del servizio ma criticità già da alcune ore

Lunedì 05 Agosto 2019 - 17:45

Nel quartiere Santa Maria sono in corso delle criticità riguardo all’approvvigionamento dell’acqua a causa di un guasto registratosi alla centrale di pompaggio della Sorical. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili comunicando che, per consentire il pieno ripristino del servizio, l’erogazione idrica sarà sospesa intorno alle 22 di stasera per essere riattivata nella prima mattinata di domani, martedì 6 agosto.