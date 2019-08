Sindacato polizia Fsp: un lenzuolo 'Benvenuto ministro' per Salvini

CRONACA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 21:25

Il sindacato di polizia Fsp sarà a Soverato il prossimo 10 agosto in occasione della visita del Ministro dell’Interno Matteo Salvini con un lenzuolo bianco e la scritta ‘Benvenuto Ministro’. Lo rende noto su Facebook Giuseppe Brugnano segretario nazionale del sindacato. E sempre sulla questione sicurezza e sulla visita di Salvini registriamo anche l’intervento Franco Maccari vicepresidente nazionale dello stesso sindacato.

“Non possiamo più dire che siamo in luna di miele, ora si pretendono risposte concrete e non solo entusiasmo “Capisco che non è facile, ma ora è necessario che i tour si facciano per dare risposte. La sicurezza deve essere intesa nel significato più nobile, è ora che i presidi rimangano anche quando il Ministro va via. E’ vero che qualcosa è stato fatto sul personale e sugli stanziamenti, ma dopo dieci anni di saccheggio anche in Calabria non bastano più i provvedimenti tampone che sono anche importanti ma che devono essere sostituiti da uno scatto di reni più forte”. Questi interventi concreti, secondo Maccari, “devono riguardare tutte le forze dell’ordine e di polizia, anche perché altrimenti passerà l’entusiasmo anche nei confronti del Ministro”