Catanzaro Calcio, come l'anno scorso entusiasmo di Coppa

CRONACA

Lunedì 05 Agosto 2019 - 21:37

di Gianfranco Giovene

Quasi come un anno fa: una campana come avversaria alla prima di Coppa Italia in casa (all’epoca la Cavese, ieri la Casertana), una girandola di gol a tabellino e una buona dose di entusiasmo come cornice alla cartolina d’avvio. Meglio di così non poteva andare al Catanzaro, che ieri ha conquistato in un sol colpo passaggio del turno e primi applausi dell’anno dando buone indicazioni anche per ciò che concerne il generale stato di salute del gruppo dopo la prima fase di preparazione. Diverse le note positive all’esordio, prima di tutto dal campo, in maniera particolare da qualche nuovo innesto: eccellente la prova di Di Livio - tra i migliori per dinamismo in mediana – ma anche quelle dei rapaci Nicastro e Calì in attacco, subito in gol e a loro agio nei nuovi panni.

Tra le vecchie conoscenze ha brillato non poco De Risio, assistman per Kanoute in occasione della terza rete ed ispiratore del gol del primo vantaggio con il traversone poi sfruttato da Martinelli e dal numero nove. Da registrare c’è ancora molto, è ovvio: come ricordato da Auteri “è ancora presto per i giudizi” e bisognerà evitare in futuro l’approccio troppo timido del primo tempo ma proseguire con altri impegni ufficiali in questa fase – domenica si andrà a Salerno – potrà dare una mano in più nel rodaggio prima del campionato. La vera conquista e vittoria di ieri sono però i quasi cinquemila tifosi sugli spalti – lo scorso anno, alla prima, ci si era fermati a quota 2762 – segno che l’entusiasmo in città cova dopo il buon torneo passato e che è lecito attendersi una crescita nella campagna abbonamenti nelle prossime settimane, al di là dei soli 999 rinnovi rispetto ai 1481 dell’ultima stagione. Seconda fase delle sottoscrizioni che di fatto è partita ufficialmente oggi e si concluderà giorno 23 agosto. A proposito di partecipazione, poi, la società ha inteso fare ammenda per i disagi del pregara di ieri - lunghe code ai botteghini, ingresso per alcuni tifosi a partita abbondantemente iniziata e la rinuncia di altri a partecipare – giustificando il tutto con problemi di linea che hanno “fortemente penalizzato il lavoro degli addetti di botteghino”: un inghippo che si è aggiunto al non perfetto funzionamento delle prevendite, per il quale il sodalizio di via Gioacchino da Fiore ha già sollecitato il gestore per la risoluzione.

MERCATO – Campo, extra campo, ma anche e soprattutto completamento della rosa in queste ore. Manca ancora qualcosa alla rosa e i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso. Ufficiale da oggi l’ingaggio di Paride Pinna: biennale per lui e prima comparsata, ieri, a bordo campo con il gruppo; a breve potrebbe aggiungersi il “coming back” a sorpresa di Bianchimano in attacco - questa a volta a titolo definitivo dal Perugia per tre anni – che completerebbe di fatto la linea offensiva, chiudendo spiragli di ulteriori operazioni. In uscita, lo ha confermato ieri anche Auteri, c’è Nicoletti – verso Cesena, in prestito con diritto di riscatto – oltre a Giannone per il quale sarebbero diverse le sirene in LegaPro. Nodo portiere da risolvere e il greco Choutesiotis, in prova nei giorni scorsi a Giovino, potrebbe rappresentare la soluzione. Fari puntati anche su Ligi del Carpi per completare la difesa.