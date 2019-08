CalabriaOltre: 'Che fine ha fatto Marinfest?'

POLITICA

Martedì 06 Agosto 2019 - 9:21

“Spenti i riflettori sul Magna Grecia Film Festival, si spera non si spengano pure sul quartiere marinaro che si appresta a vivere i quindici giorni più intensi di tutta l'estate. Perché, oramai, a questo ci siamo ridotti”. Lo scrive, in una nota, il coordinatore cittadino di CalabriaOltre, Giuseppe Silipo. “Certamente la rassegna di Casadonte è qualcosa di qualitativamente valido, che cresce ogni anno di più, e che ha creato un notevole indotto economico ( e non solo) nella nostra città. Ma – si chide Silipo - è possibile che una località a vocazione turistica (almeno come posizione geografica) possa accontentarsi di dieci giorni di cultura? Oggi, 6 agosto, ancora non si hanno notizie della storica rassegna "Marinfest", annunciata più volte dall'Assessore al Turismo (sic) e della quale non si hanno più notizie.

Non vorremmo malignare, ma forse si stanno avendo difficoltà ad assemblare un cartellone dovendo trovare gruppi musicali, compagnie teatrali e scuole di danza disposti non solo ad esibirsi gratuitamente, ma addirittura a finanziare le spese di service ed altro preoccupandosi di trovare degli sponsor. E sì, perché per "Marinfest" le casse del Comune sono da anni vuote. Un po' come per le manifestazioni in onore di San Vitaliano. E chissà perché. Certamente un po' più di rispetto per le professionalità artistiche presenti sul territorio non guasterebbe. E invece ogni anno la stessa storia. Ovviamente speriamo di sbagliare. E speriamo di essere smentiti da un cartellone pieno di belle novità che possa allietare le afose serate di agosto di quei cittadini che hanno disertato il Magna Grecia Film Festival perché non amanti del cinema.

Smentiteci – conclude Silipo - e saremo i primi ad ammettere di avere sbagliato. Però intanto presentatela questa rassegna. Prima che finisca l'estate. Che poi non sarebbe una iattura. C'è sempre la ruota panoramica valida alternativa a musica e balletti”.