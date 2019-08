Nasce nel Parco della Biodiversità un'area per gli amici a 4 zampe

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 11:17

Il presidente della Provincia Sergio Abramo e quello onorario del Parco della Biodiversità, Michele Traversa, a seguito di numerose richieste e sollecitazioni di cittadini amanti dei cani hanno individuato all'interno del Parco un'area che sarà attrezzata per gli amici a quattro zampe. Finalmente i cani potranno avere un luogo a loro dedicato, in cui potranno muoversi liberamente senza essere condotti al guinzaglio e socializzare con i propri simili.

L'area sarà dotata di recinzione perimetrale, fontanelle e abbeveratoio, vaschetta per bagno, cestini porta rifiuti, percorsi Agility Dog, zona conversazione con panchine e tavoli. Lecci, querce e altri alberi di alto fusto già esistenti assicureranno l'ombreggiatura.

I lavori di pulizia dell'area sono iniziati nei giorni scorsi, l'intervento sarà completato nel mese di ottobre mentre l'inaugurazione è prevista nella prima settimana di novembre.

La realizzazione dell'opera sarà possibile grazie al lavoro dei dipendenti della Provincia e dei detenuti della Casa Circondariale che si attiveranno per portare a termine quest'opera per la collettività.

Il presidente Traversa ricorda che già nel 2004 nel Parco era stata realizzata un'area per cani, fortemente voluta dai cittadini, che poi fu chiusa perché gran parte dei proprietari che portavano i cani non provvedevano alla raccolta delle deiezioni solide durante le passeggiate. “Mi auguro che questa volta, per ovvie ragioni di civile convivenza e per evitare patologie infettive nei loro cani – afferma Traversa - provvederanno alla raccolta delle feci e collaboreranno per tenere pulita la loro area".