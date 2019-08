Ecco-la-finale-di-Eight-Stars

MUSICA E SPETTACOLO

Martedì 06 Agosto 2019 - 12:9

E' stato un evento in cui la musica ha trionfato insieme alla danza, grazie alle tante scuole di ballo della città che hanno risposto all'invito di Catanzaroinforma. La finale della IV Edizione di Eight Stars che si è svolta al Teatro Comunale di Catanzaro andrà presto in onda su RTC – Canale 17 ma è già on line sul canale del talent che potrete vedere in basso.

Presentata da Simona Procopio, la regia è firmata da Giuseppe Cristiano. Protagonisti gli otto concorrenti che hanno presentato al pubblico due brani: uno con l'accompagnamento musicale al pianoforte del maestro Lucio Ranieri e l'altro con le splendide coreografie di danzatori catanzaresi che hanno arricchito lo spettacolo.

Nel corso della serata, l'omaggio a Pietro Aldieri, le esibizioni di Francesca Lupis e Mariacarmen Mendolia e l'ospitata di Anna Faragò, straordinaria protagonista di alle together now.